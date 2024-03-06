Avustralya'da büyüme hız kaybediyor

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede ekonomi geçen yılın son çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 büyüdü. Böylece üçüncü çeyrekte görülen yüzde 2,1'lik büyümenin ardından bir yavaşlama görüldü. Ekonomistlerin beklentisi dönemsel yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,4 büyüme olacağı yönündeydi.

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Güçlü hükümet harcamaları ve artan işletme yatırımları, ekonominin son çeyrek boyunca ayakta kalmasına yardımcı oldu. Ancak yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetinin tüketici güveni üzerinde baskı yaratması nedeniyle büyüme bir süredir keskin bir şekilde yavaşlıyor.

Açıklanan veriler, ekonomiyi önümüzdeki çeyreklerde daralma riskiyle karşı karşıya bırakıyor ve birçok ekonomist faiz oranlarının yıl sonundan önce düşmeye başlayacağını öngörüyor.

Büyümede yavaşlamayla birlikte işsizlik oranı Ekim 2022'de son 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,4'ten bu yılın ocak ayında yüzde 4,1'e yükseldi. RBA, işsizliğin bu yıl artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.