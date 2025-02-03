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Avustralya'da imalat faaliyetleri genişledi

Avustralya'da imalat faaliyetleri Ocak ayında genişleyerek 2024 yılı boyunca süren düşüşünü sonlandırdı.

03.02.2025 - 09:26 | | Foreks Haber
Avustralya'da imalat faaliyetleri genişledi

S&P Global tarafından hesaplanan mevsimsel düzeltilmiş imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ocak ayında final rakamlarla Aralık ayındaki 47,8'den 50,2'ye yükseldi. Öncü veriler endeksi 49,8 ile eşik değerin hemen altında gösteriyordu.

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Böylece, 2024 yılı Ocak ayından bu yana üretim koşullarında ilk iyileşme gerçekleşmiş oldu; ancak bu çok sınırlı bir seviyede kaldı.

Geçen ay şirketler personel seviyelerini artırmaya istekliydi ve bu da mal üretim sektöründe bir dönüşüme dair işaretlere katkıda bulundu.

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