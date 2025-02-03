Avustralya'da imalat faaliyetleri genişledi

S&P Global tarafından hesaplanan mevsimsel düzeltilmiş imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Ocak ayında final rakamlarla Aralık ayındaki 47,8'den 50,2'ye yükseldi. Öncü veriler endeksi 49,8 ile eşik değerin hemen altında gösteriyordu.

Haberin Devamı

Böylece, 2024 yılı Ocak ayından bu yana üretim koşullarında ilk iyileşme gerçekleşmiş oldu; ancak bu çok sınırlı bir seviyede kaldı.

Geçen ay şirketler personel seviyelerini artırmaya istekliydi ve bu da mal üretim sektöründe bir dönüşüme dair işaretlere katkıda bulundu.