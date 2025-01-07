Avustralya'da inşaat onayları zayıfladı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayındaki %5,2'lik artışın ardından Kasım ayında onaylanan toplam konut sayısı %3,6 düşerek 14 bin 998'e geriledi. Ekonomistler onayların ay boyunca %0,9 düşmesini bekliyordu.

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Konut arzı Avustralya ekonomisi için büyük bir sorun; Mayıs ortasında yapılması beklenen federal seçim öncesinde artan göç, yüksek faiz oranlarına rağmen, konut fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ekonomiyi aşırı enflasyonist baskılardan kurtarmak için yıllardır faiz oranlarını yüksek tutmasına rağmen konut fiyatları ancak son aylarda düşmeye başladı.

Yükselen kiralar da yaşam maliyetindeki artışa katkıda bulundu. Avustralya İşçi Partisi hükümeti, konut kıtlığı sorununu hafifletmek ve piyasaya umutla yeni girenler için evleri karşılanamaz hale getiren fiyatlardaki yukarı yönlü baskının bir kısmını ortadan kaldırmak için önümüzdeki yıllarda konut arzını önemli ölçüde artırma sözü vermişti.

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ABS, Kasım ayında onaylanan konutlardaki düşüşün tüm konut yapı tiplerinde görüldüğünü söyledi. Veriler, özel sektör konutları için onayların %1,7, evler hariç özel konutların ise %10,8 düştüğünü gösterdi.