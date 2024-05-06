Avustralya'da iş ilanları sayısı artış gösterdi

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ ve istihdam web sitesi Indeed tarafından derlenen verilere göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı.

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ANZ Ekonomisti Madeline Dunk, "ANZ-Indeed İş İlanlarında 2023'teki düşüş eğilimi, en azından şimdilik durdu. Seri, geçen yılın Kasım ayındaki son dip noktasından bu yana %3,9 arttı" dedi.

ANZ-Indeed raporuna göre iş ilanlarında aynı ayda geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 10,6'dan yüzde 6,6'ya geldi.

İş ilanları, yaşanan düşüşlere rağmen Covid-19 dönemi olan 2019 ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 36,5 daha yüksek seviyede bulunuyor.