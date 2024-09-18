Avustralya'da iş ilanları sayısı arttı

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre, iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,8 veya 10 bin 600 adet ilan 231 bin 200 seviyesine yükseldi.

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LMIP'den yapılan açıklamaya göre, açık pozisyon sayıları rekor seviyelerde devam ediyor ve iş gücü piyasasında şu anda 2019'un aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık %35 daha fazla ilan bulunuyor.

İş ilanları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ise %16,9 veya 47 bin 100 ilan düşüş gösterdi.