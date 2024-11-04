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Avustralya'da iş ilanları sayısı arttı

Avustralya'daki iş ilanları üst üste ikinci ayda arttı. Bu, iş piyasasının istikrara kavuştuğunu gösteriyor.

04.11.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
Avustralya'da iş ilanları sayısı arttı

ANZ-Indeed Australian tarafından açıklanan iş ilanları, Eylül ayındaki %1,6'dan %2,3'lük yukarı yönlü revize edilmiş artışın ardından Ekim ayında %0,3 arttı.

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Son açıklanan rakam Haziran 2022'deki zirvesinden %27,0 aşağıda bulunuyor; ancak hala pandemi öncesi seviyelerin %16,1 üzerinde.

ANZ ekonomisti Madeline Dunk, iş ilanlarındaki düşüş eğiliminin sona ermiş olabileceğini söyledi. Son altı ayda istihdam büyümesi aylık bazda ortalama 45.000 oldu; iş gücüne katılım oranı rekor seviyede yüksek ve işsizlik oranı %4,1 ile nispeten düşük kaldı.

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