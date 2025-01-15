Avustralya'da iş ilanları sayısı geriledi

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre, iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Aralık ayında bir önceki aya göre %2,5 veya 5 bin 400 adet azalarak 214 bin 600 seviyesine indi.

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LMIP'den yapılan açıklamada, "Bu ayın raporu, boş pozisyon sayılarının ulusal düzeyde aşağı yönlü bir eğilim göstermeye devam ettiğini ve son 12 ayın 10'unda azaldığını gösteriyor. Buna rağmen, boş pozisyon sayıları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve şu anda iş gücü piyasasında 2019'un aylık ortalamasına kıyasla yaklaşık %25 daha fazla ilan var" denildi.

İş ilanları Aralık ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise %17,4 veya 45 bin 200 daha az oldu. Bu düşüş eğilimi diğer talep göstergelerinde de mevcut; Avustralya İstatistik Bürosu'nun iş ilanları serisi, Kasım 2024'e kadar olan bir yılda %10,3'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor.