Avustralya'da iş ilanları sayısı yükseldi

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre, iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Ocak ayında bir önceki aya göre %4,0 veya 8 bin 700 adet artarak 225 bin 300 seviyesine çıktı.

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LMIP'den yapılan açıklamada, "Bu artışla birlikte, boş pozisyon sayıları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve şu anda iş gücü piyasasında 2019'daki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %31 daha fazla ilan var." denildi.

İş ilanları Aralık ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise %10,9 veya 27 bin 400 daha az oldu. Yıllık bazda bu düşüş eğilimi diğer talep göstergelerinde de mevcut; Avustralya İstatistik Bürosu'nun Avustralya İş İlanları serisi, Kasım 2024'e kadar olan yıl boyunca iş ilanlarında %10,3'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor.