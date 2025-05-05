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Avustralya'da iş ilanları sayısı yükseldi

Avustralya'da ilanları sayısında Mart ayında başlayan yükseliş Nisan ayında da devam etti.

05.05.2025 - 09:20 | | Foreks Haber
Avustralya'da iş ilanları sayısı yükseldi

Avustralya-Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ ve istihdam web sitesi Indeed tarafından derlenen verilere göre ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Nisan ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

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ANZ Ekonomisti Aaron Luk, "ANZ-Indeed Avustralya İş İlanları serisi 2024 ortasından bu yana 115 civarında seyrediyor ve dayanıklı bir iş gücü piyasasına işaret etmeye devam ediyor. İşsizlik oranı da geçen yıl sabit kaldı ve son 13 ayda %3,9 ile %4,2 arasında seyretti." dedi. ANZ-Indeed raporuna göre, iş ilanlarında aynı ayda geçen yılın aynı ayına göre düşüş %7,9'dan %5,1'e geldi.

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