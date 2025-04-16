Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürdü

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle Mart ayında bir önceki aya göre %2,5 veya 5 bin 200 adet azalarak 204 bin 500 seviyesine indi.

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LMIP'den yapılan açıklamada, "İş ilanlarında kaydedilen bir aylık düşüşle birlikte iş gücü piyasası koşullarının rahatlamasına dair devam eden belirtileri gösteriyor. Buna rağmen, iş ilanı sayıları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve iş gücü piyasasında şu anda 2019'daki aylık ortalamaya kıyasla yaklaşık %20 daha fazla ilan bulunuyor." denildi.

İş ilanları Aralık ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise %17,3 veya 42 bin 900 daha az oldu.