Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 247 bin 400 seviyesine indi.

Haberin Devamı

İş ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 geriledi.