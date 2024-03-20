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Uzmanpara Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor
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Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor

Avustralya'da ilanları sayısı son altı ayın beşinde düşerek Covid-19 salgınının ardından rekor büyüme döneminin sona erdiğine işaret etti. Buna rağmen iş gücü piyasasında 2019'un aylık ortalamasıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 50 oranında daha fazla ilan sayısı kaydediliyor.

20.03.2024 - 09:30 | | Foreks Haber
Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor

Avustralya İş ve Yetenek Ofisi (LMIP) tarafından yapılan açıklamaya göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 247 bin 400 seviyesine indi.

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İş ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 geriledi.

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