Avustralya'da iş ilanlarında düşüş sürüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu ANZ ve istihdam web sitesi Indeed tarafından derlenen verilere göre iş ilanları mevsimsel düzeltilmiş verilerle mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Şubat ayının verisi yüzde 2,8 düşüşten yüzde 2,1 düşüşe revize edildi.

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ANZ Ekonomisti Madeline Dunk, "ANZ-Indeed iş ilanlarındaki düşüş hızı azaldı. Aslında 2024'ün ilk çeyreğinde ortalama iş ilanı sayısında 2023'ün son çeyreğine göre bir değişiklik olmadı. Benzer şekilde birinci çeyreğin ilk iki ayındaki ortalama işsizlik oranı da şu anda son çeyrekteki yüzde 3,9'luk sonuçtan farklı değil. İş İlanlarında daha fazla ılımlılaşma görmeyi beklesek de serideki son zamanlardaki yapışkanlık, bunun aşağı doğru doğrusal bir yol olma ihtimalinin düşük olduğunu ve işsizlikte yalnızca kademeli bir artış göreceğimizi gösteriyor. Gerçekten de ABS iş pozisyonları şubat ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,1 ve Mayıs 2022'deki zirveden bu yana yüzde 23,5 düşerken, işsizlik oranında buna karşılık gelen bir artış olmadı" dedi.

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ANZ-Indeed raporuna göre iş ilanlarında mart ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 12,4'ten yüzde 10,6'e geldi.

İş ilanları yaşanan düşüşlere rağmen Covid-19 dönemi olan 2019 ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 32,1 daha yüksek seviyede bulunuyor.