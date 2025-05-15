Avustralya'da istihdam beklentileri aştı

Avustralya'da istihdam büyümesi Nisan ayında ekonomistlerin beklediğinden dört kat fazla arttı ve bu durum Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) önümüzdeki hafta yapacağı yaygın faiz indirimi beklentilerini şüpheye düşürdü.

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Avustralya İstatistik Bürosu'nun (ABS) yaptığı açıklamaya göre, istihdam Nisan ayında beklenen 21 bin seviyesinde artışa kıyasla 89 bin artış gösterdi. Ülkede işsizlik oranı piyasa beklentileri doğrultusunda %4,1'de sabit kaldı.

İstihdamdaki büyük sıçrama, çarşamba günü ilk çeyrekte ücret büyümesinde yenilenen güç haberlerinin ardından geldi. Gelen veriler, Avustralya ekonomisinin yavaşlayan küresel büyüme görünümü zemininde zayıf olduğu fikrini boşa çıkarıyor.

ABS, istihdamın Nisan ayına kadar geçen yılda 390 bin veya %2,7 arttığını ve artış oranının nüfus artışından daha yüksek olduğunu bildirdi. Nisan ayında istihdamdaki artışın, ay boyunca 59 bin 500 artan tam zamanlı işe doğru eğilimli olduğu verilerle gösterildi. İş gücü katılım oranı da Mart ayındaki %66,8'den Nisan ayında %67,1'e yükseldi.