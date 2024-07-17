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Avustralya'da konut başlangıçları arttı

Avustralya'da konut başlangıçları 2024 yılının ilk çeyrek döneminde sınırlı da olsa artış gösterdi.

17.07.2024 - 09:10 | | Foreks Haber
Avustralya'da konut başlangıçları arttı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, ilk çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş toplam konut başlangıçları %0,5 artışla 39 bin 715'e çıktı.

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Özel sektörde yeni konut inşaatları %4,8 artışla 25.072 olurken, özel sektörde yeni başlayan diğer konut inşaatları %3,1 düşüşle 14.071'e geriledi.

Yapılan toplam inşaat işinin değeri %3,5 düşüşle 33,4 milyar dolara indi.

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