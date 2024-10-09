Avustralya'da konut başlangıçları geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre mevsimsel olarak düzeltilmiş konut başlangıçları Haziran ile sona eren çeyrek dönemde %1,1 düşerek 40 bin 293'e geriledi.

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Konut başlangıçlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş %3,6 oldu.

Özel sektör diğer konut dışında başlangıçları, ilk çeyrekteki %1,4'lük artışın ardından ikinci çeyrekte %7,4 düşerek 13 bin 756'ya indi ve genel düşüşü yönlendirdi.

Özel sektör konut başlangıçları ise %1,7 arttı ve 25 bin 732'e geldi. Bu, Mart çeyreğindeki %5,7'lik artışı takip etti.

Yapılan toplam inşaat işinin değeri %0,2 düşüşle 34,0 milyar Avustralya dolarına geriledi.

İkinci çeyrekte sektörde toplam 221 bin 533 konut inşa edilirken, bunların 88 bin 235'i yeni konutlardan oluştu.

Mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle söz konusu dönemde 44 bin 853 konut tamamlandı.