Avustralya'da konut değeri 3 aydır düşüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre konut değer endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 geriledi. Böylece temmuz ayında yüzde 1,3, ağustos ayında yüzde 1,6 gerileyen konut fiyatlarında düşüş üçüncü ayda da devam etti.

Konut değeri yıllık bazda yüzde 0,7 düşerken, son 3 aylık dönem için azalış yüzde 4,3 oldu.



Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,8, Melbourne'de yüzde 1,1 düşerken, başkent Canberra'da azalış yüzde 1,6 oldu.