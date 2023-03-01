Avustralya'da konut değeri 8 aydır düşüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre konut değer endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş 8'inci ayda da devam etti.

Konut değeri yıllık bazda yüzde 7,9 düşerken, son 3 aylık dönem için gerileme yüzde 2,3 oldu.



Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar yüzde 0,3 artarken, Melbourne'da yüzde 0,4, başkent Canberra'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatlarını değerlendiriyor. Bu kentler Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.