Avustralya'da konut değerlerinde artış sürüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı.

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Fiyatlarda artış hızı yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor. Ulusal konut değerlerindeki üç aylık artış %1,0 ile 2023'ün Mart döneminden bu yana en düşük hızlı artış oldu.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar %0,2 artarken, Melbourne'da %0,1, başkent Canberra'da %0,3 düşüş yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı %0,5 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de artış hızı yine aynı seviyede %0,4 olarak belirlendi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %7,1'den %6,7'ye geriledi.