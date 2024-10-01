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Avustralya'da konut değerlerinde artış sürüyor

Avustralya'da konutların değeri eylülde üst üste 20'nci ayında da artış gösterdi.

01.10.2024 - 09:45 | | Foreks Haber
Avustralya'da konut değerlerinde artış sürüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,4 arttı.

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Fiyatlarda artış hızı yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor. Ulusal konut değerlerindeki üç aylık artış %1,0 ile 2023'ün Mart döneminden bu yana en düşük hızlı artış oldu.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar %0,2 artarken, Melbourne'da %0,1, başkent Canberra'da %0,3 düşüş yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı %0,5 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de artış hızı yine aynı seviyede %0,4 olarak belirlendi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %7,1'den %6,7'ye geriledi.

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