Avustralya'da konut değerlerinde artış sürüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

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Fiyatlarda artış hızı yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor; ulusal konut değerlerindeki üç aylık artış %0,5 ile sınırlı kaldı.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar %0,2, Melbourne'da %0,4 azalırken, başkent Canberra'da %0,1 artış yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı %0,1 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de artış hızı %0,3 olarak belirlendi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %6,0'dan %5,5'e geriledi.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.