Avustralya'da konut fiyat artışı sürüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre yenilenmiş bir modelle hesaplanan ulusal konut değer endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Bir önceki ayda da artış yüzde 0,8 olmuştu.

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Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 7'sinde aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlarda yüzde 0,8, Melbourne'da yüzde 0,5, başkent Canberra'da yüzde 0,1 artış olurken, tek düşen bölge yüzde 0,1 ile Darwin oldu.

Corelogic, 8 bölgenin fiyat artışını yüzde 0,9 olarak açıklarken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde artış yüzde 0,7 seviyesinde kaldı.

Konut değerlerinde artış yıllık bazda yüzde 5,6 olarak hesaplandı.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.