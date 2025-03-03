Avustralya'da konutların değeri artışa geçti

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi CoreLogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı.

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CoreLogic Araştırma Direktörü Tim Lawless, konut koşullarındaki iyileşmenin, borçlanma kapasitesindeki ani toparlanmadan ziyade düzelen ruh haliyle daha fazla ilgisi olduğunu söyledi.

Lawless, "Şubat ayında güçlenen düşük faiz oranlarına ilişkin beklentiler, alıcı güveninin iyileşmesine yansıyor gibi görünüyor. Değerlerdeki mütevazı artışın yanı sıra, büyük açık artırma piyasalarında uzun vadeli ortalama seviyelere geri dönen açık artırma tasfiye oranlarında da bir iyileşme gördük." diye konuştu.

Ulusal konut değerlerindeki üç aylık ortalamada %0,1 düşüş kaydedildi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %4,3'ten %3,8'e geriledi. CoreLogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.