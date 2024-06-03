Avustralya'da konutların değeri artıyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi CoreLogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,8 arttı. Bir önceki ayda artış %0,6 olmuştu.

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CoreLogic Araştırma Direktörü Tim Lawless, en güçlü pazarlardaki son derece düşük arz seviyelerinin, büyüme oranlarındaki farkın en iyi açıklamasını sağladığını söyledi. Lawless, "Perth ve Adelaide'de satışa sunulan mülklerin sayısı yılın bu döneminde beş yıllık ortalamanın %40'ından fazla altında kalırken, Brisbane listeleri ortalamanın %34 altında" dedi.

CoreLogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 6'sında aylık bazda fiyatlarda artış, 2'sinde düşüş görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar %0,6, başkent Canberra'da %0,5, Melbourne'da %0,1 arttı.

CoreLogic, 8 bölgenin ortalama fiyat artışını %0,8 olarak açıklarken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde artış hızı da %0,6 oldu. Konut değerlerinde artış yıllık bazda %8,3 seviyesine geriledi. Bir önceki ay artış %8,7 olmuştu. 8 bölge için artış hızı yıllık %8,8 olarak hesaplandı.