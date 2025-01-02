Avustralya'da konutların değeri geriledi

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Böylece en son 2023 yılı Şubat ayında yaşanan gerilemenin 23 ay sonrasında yeniden düşüş yaşandı.

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Yaşanan bu düşüşle birlikte Şubat 2023 ile Ekim 2024 arasındaki şaşırtıcı derecede güçlü ve dayanıklı bir büyüme dönemi sona ermiş oldu. Ulusal konut değerlerindeki üç aylık ortalama düşüş, Aralık ayında olduğu gibi %0,1 olarak belirlendi.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı fiyatlarda 8 bölgenin 4'ünde düşüş 4'ünde artış yaşandı. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlarda %0,6, Melbourne'da %0,7, başkent Canberra'da %0,5 düşüş yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat düşüşü %0,2 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de %0,2 artış kaydedildi. Konut değerinin yıllık bazda artış hızı %5,5'ten %4,9'a geriledi.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.