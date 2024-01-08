'Avustralya'da resesyon ihtimali yüzde 40'

AMP Capital Baş Ekonomisti Shane Oliver, 2024 yılında Avustralya ekonomisinin resesyon yaşaması riskini yüzde 40 ihtimal olarak görüyor.

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Analist, ekonomi yavaşlarken Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gösterge faiz oranını şu anda bulunduğu yüzde 4,35 seviyesinden yüzde 3,60'a kadar düşürmesini bekliyor.

Baş ekonomist bu arada konut fiyatlarının da muhtemelen düşeceğini belirtiyor.

Oliver, "İzlenmesi gereken beş önemli konu enflasyon ve faiz oranları, durgunluk riski, Çin ekonomisi ve emlak sektörü, ABD siyaseti ve tüketici harcamaları" şeklinde görüş belirtti.