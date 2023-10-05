Avustralya'da ticaret fazlası tahminleri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılı Ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 9,64 milyar Avustralya doları fazla verdi. Piyasaların beklentisi 8,73 milyar Avustralya doları fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 4 artışla 55 milyar 690 milyon Avustralya doları olurken, ithalat aylık yüzde 0,4 düşüşle 46 milyar 51 milyon Avustralya doları seviyesine indi.

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ABS metal cevherleri ve mineraller ihracatının yüzde 4,4, altın ihracatının ise yüzde 96,7 gibi yüksek bir oranda arttığını bildirdi.

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinin gelişen ekonomilerine yapılan demir cevheri ve fosil yakıt satışlarının desteğiyle neredeyse altı yıldır ticaret fazlası veriyor.

Geçtiğimiz mali yılda artan emtia fiyatları ve buna eşlik eden vergi gelirleri ülkenin bütçesinin 2008'den bu yana ilk kez fazla vermesine neden oldu.

Yakıtlar ve madeni yağlar ithalatı artan uluslararası petrol fiyatlarının etkisiyle yüzde 20,8 yükseldi.