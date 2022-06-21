Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 1,3 puan artışla 81,7 seviyesine geldi.

ANZ Avustralya Ekonomisi Başkanı David Plank, "Tüketici güveni bir önceki hafta yüzde 7,6'lık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 1,6 arttı. İş gücü piyasasındaki olumlu haberler bu yükselişe neden olmuş olabilir ancak derin karamsarlık sürüyor. Hanehalkı enflasyon beklentileri ortalama benzin fiyatlarının hafta boyunca yukarı yönlü seyretmesiyle 0,3 puan artarak yüzde 5,9'a yükseldi. "Mevcut" ve "gelecekteki ekonomik koşullar" alt endeksleri RBA da dahil olmak üzere dünya çapındaki merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma konusunda giderek daha fazla şahinleşmeleri, ekonomik büyüme konusunda belirsizliğe neden olması nedeniyle art arda üçüncü hafta düştü." dedi.

Enflasyon beklentileri haftalık 0,3 puan artışla yüzde 5,9, 4 haftalık ortalamalara göre 0,2 puan yükselişle yüzde 5,7 oldu.