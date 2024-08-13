Avustralya'da ücretler yükseldi

Avustralya İstatistik Bürosu'nun açıkladığı rakamlara göre ücret fiyat endeksi Haziranda sona eren üç aylık dönemde %0,8 artarken, ilk çeyrekteki %0,9'luk artış 2023 Haziran çeyreğinden bu yana en yavaş artış oldu. Yıllık ücret artışı %4,1'de kaldı.

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Özel sektördeki büyüme, yüksek faiz oranlarına tepki olarak işsizlik oranının artmasıyla, en son 2021'in Aralık çeyreğinde görülen düşük bir seviye olan çeyrekte %0,7 arttı.