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Avustralya'nın faizi değiştirmesi beklenmiyor

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bugün başlayan ve yarın sonuçları açıklanacak olan politika toplantısında, enflasyon baskısının devam etmesi nedeniyle gösterge faiz oranında değişikliğe gitmemesi bekleniyor.

04.11.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Avustralya'nın faizi değiştirmesi beklenmiyor

Piyasa analistleri RBA'nın bu toplantıyı da pas geçeceğini ve faizi %4,35 seviyesinde bırakacağını düşünüyor. Avustralya'da manşet enflasyon ikinci çeyrekteki %3,8'den üçüncü çeyrekte %2,8'e kadar düşmesine rağmen, çekirdek enflasyon RBA'nın %2-3 hedef bandının oldukça üzerinde kaldı.

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Moody's Analytics, yılın son çeyreğinde enflasyon baskısının devam edeceğini belirterek, "RBA'nın Şubat ayında bir faiz indirimiyle gevşeme döngüsünü başlatmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. RBA'nın faiz kararı yarın açıklanacak.

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