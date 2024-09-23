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Avustralya'nın faizi indirmesi beklenmiyor

Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bugün başlayan ve yarın sonuçları açıklanacak olan politika toplantısında, enflasyon konusunda hala endişeli olduğunu ve faiz oranlarını düşürmeye yakın olmadığını teyit etmesi bekleniyor.

23.09.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Avustralya'nın faizi indirmesi beklenmiyor

Piyasa analistleri RBA'nın bu toplantıyı da pas geçeceğini ve faizi %4,35 seviyesinde bırakacağını düşünüyor.

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Ancak geçen çarşamba günkü veriler Ağustosta enflasyonun %2 ila %3 hedef bandına geri döndüğünü göstereceğinden, medya manşetleri faiz indirimi ihtiyacından bahsediyor. Temmuz ayında tüketici fiyatları yıllık %3,5 seviyesine gerilemişti.

RBA'nın hanelere yapılan hükümet enerji indirimlerinin etkisi sürdüğü için enflasyondaki düşüşü geçici olarak nitelendireceği öngörülüyor.

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