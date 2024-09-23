Avustralya'nın faizi indirmesi beklenmiyor

Piyasa analistleri RBA'nın bu toplantıyı da pas geçeceğini ve faizi %4,35 seviyesinde bırakacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

Ancak geçen çarşamba günkü veriler Ağustosta enflasyonun %2 ila %3 hedef bandına geri döndüğünü göstereceğinden, medya manşetleri faiz indirimi ihtiyacından bahsediyor. Temmuz ayında tüketici fiyatları yıllık %3,5 seviyesine gerilemişti.

RBA'nın hanelere yapılan hükümet enerji indirimlerinin etkisi sürdüğü için enflasyondaki düşüşü geçici olarak nitelendireceği öngörülüyor.