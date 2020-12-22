Ayı Piyasası Nedir? Borsada Boğa Ve Ayı Piyasasının Özellikleri

Ayı Piyasası ve Boğa Piyasası terimleri finans dünyasında piyasa koşullarının anlatılması amacı ile kullanılır. Pazar yönü, portföyü etkileyen en önemli etkendir. Bu nedenle terimlerin anlamlarının çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir.



Ayı Piyasası Nedir?



Ayı piyasası aslında finans piyasasının kötüye gittiğini açıklamak için kullanılan bir terimdir. Eğer piyasada uzun süreli gerçekleşen düşüşler varsa ve bu durumda %20 aşağıya bir hareketlilik görünüyorsa bu piyasanın ayı piyasasına doğru gittiğini göstermektedir. Ayı piyasası oluşmaya başladığı zaman insanlar yatırım yapmaktan çekinir ve temkinli davranmaya başlarlar.



Ayı Piyasası olduğu zaman insanların yatırım yapma konusunda çekimser kalmalarının asıl sebebi aslında nasıl davranacaklarını tam olarak kestirememelerinden kaynaklanmaktadır. Ayı piyasası devam ederken ekonomi canlılığını kaybeder ve yavaşlamaya başlar. Firmalar işçi çıkarımına başlar. Bu sebeple de işsizlikte artış meydana gelir.



Boğa Piyasası Nedir?



Boğa Piyasası terimi, pazarın hızlı bir şekilde yükseliş göstermesine verilen isimdir. Piyasa sürekli bir artış içine girer ve bunun sonucunda da insanlar borsaya para yatırmaya başlar. Yüksek istihdam ile ekonominin güçlü olması boğa piyasasını tetikleyen en önemli faktördür.



Borsada Boğa ve Ayı Piyasasının Özellikleri

Ayı Piyasasında insanlar hisse almaktansa satmaya daha çok meyillidir. Bu da hisse fiyatlarının düşmesine sebebiyet verir.

Boğa Piyasasında yatırımcılar yatırımlarını kar elde etmek amacı ile yapmaktadır. Ayı Piyasasında ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu durumda da yatırımcıların güveni zedelendiği için yatırım konusunda tereddüt yaşayacaklardır.

Tüketiciler yeterli miktarda ürün alımı yapmazsa o zaman işletmeler ekonomik olarak zayıflayacaktır. Bu durum Ayı Piyasası ile ilişkilendirilir. Ancak Boğa Piyasasında kişilerin harcayacak paraları olmaları sebebi ile harcama yaparlar ve bu da ekonominin hareketlenmesine sebep olur.