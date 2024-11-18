BAE borsası 1 trilyon dolarlık değere ulaştı

Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası'nda (ADX) işlem gören tüm şirketlerin piyasa değeri cuma günü işlemlerin kapanışında 2,942 trilyon dirhem olarak gerçekleşti. Bu da bugünkü dolar başına 3,673 dirhem kuruyla yaklaşık 801,56 milyar dolara denk geliyor.

Haberin Devamı

Benzer şekilde Dubai Finans Piyasası'nda (DFM) işlem gören tüm şirketlerin piyasa değeri 757 milyar dirheme ulaşarak yaklaşık 206 milyar dolara tekabül etti. Dolayısıyla BAE borsalarının toplam piyasa değeri cuma günü işlemlerin sona ermesiyle birlikte 1 trilyon dolar sınırını aşarak ülkenin finans piyasaları için tarihi bir hafta oldu.

Farringdon Capital CEO'su Stuart Yeomans, "1 trilyon dolar sınırını aşmak çok etkileyici bir başarı ve BAE'nin küresel bir finans merkezi olarak önemini gerçekten vurguluyor" dedi. Yeomans, "Bu başarı, özellikle BAE'nin nispeten daha küçük olduğu düşünüldüğünde etkileyici" diye ekledi.