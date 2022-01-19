BAE'den petrol tahminleriyle ilgili açıklama

Abu Dabi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mazroui, arzın günlük 400 bin varil artırılması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Petrol fiyatlarına yönelik kısa vadeli öngörülerin kendisini endişelendirmediğini vurgulayan Mazroui, "Ben, eğer yatırım yapmamız gerektiği yönünde sesler ortaya çıkar ise uzun vade için endişelenirim" dedi.