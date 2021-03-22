Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBakan Elvan'dan önemli mesaj!
HaberlerUzmanpara Haberleri Bakan Elvan'dan önemli mesaj!
ABONE OL

Bakan Elvan'dan önemli mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

22.03.2021 - 10:09 | | AA
Bakan Elvan'dan önemli mesaj!

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Rusya açıkladı! Biden kabul etmedi

Son dakika... Rusya açıkladı! Biden kabul etmedi

Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Rabia Doğan, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü!

Rabia Doğan, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü!

Komşunun sorusu dehşeti ortaya çıkardı! 2 yıllık evliydiler

Komşunun sorusu dehşeti ortaya çıkardı! 2 yıllık evliydiler

Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı

Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber
Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

Sıradaki Haber
Karamollaoğlu: "Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti"

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti

Sıradaki Haber
Rabia Doğan, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü!

Rabia Doğan, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü!

Sıradaki Haber