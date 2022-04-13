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Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı" dedi.

13.04.2022 - 12:59 | | İHA
Bakan Nebati'den Borsa İstanbul paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından Borsa İstanbul’un dünkü rekor kapanışıyla ilgili tweet attı.

Bakan Nebati paylaşımında ''BIST 100 endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Bakan Nebatiden Borsa İstanbul paylaşımı

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