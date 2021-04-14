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Bakanlık altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

14.04.2021 - 17:47 | | AA
Bakanlık altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün doğrudan satış yöntemiyle 16 Nisan 2021 valörlü, 12 Nisan 2024 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Bu kapsamda, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 8 bin 693 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 9 bin 827 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

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