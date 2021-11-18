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Bakanlık'tan döviz bürosu kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında kimlik tespitiyle ilgili düzenlemede değişiklik yaparak, 100 dolar ya da karşılığı Türk lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı.

18.11.2021 - 10:07 | | AA
Bakanlık'tan döviz bürosu kararı

Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yetkili müesseselerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında "mevcut ortaklar dışında kişilere" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu başvurularda bu kapsamda belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik eden belge eklenecek. Söz konusu hisselerin veraset yoluyla intikal etmesi veya hisseleri devralacak kişinin mevcut hisse sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ise ücret alınmayacak.

100 dolar üstü işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu

Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 dolar ve/veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin TC kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm "tüm işlemler" şeklinde uygulanıyordu. Bundan sonraki süreçte 100 doların altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmış oldu.

Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

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