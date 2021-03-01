Bakanlık'tan kripto para açıklaması

Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.