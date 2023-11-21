Bakır 2 ayın en yüksek seviyesinde

LME'de üç ay vadeli bakır daha önce 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviye olan 8.464,50 dolara ulaştıktan sonra, saat 08.23'te %0,2 artışla ton başına 8.448,50 dolardan işlem görüyor.

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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören aralık vadeli bakır kontratı %0,7 artışla ton başına 68.340 yuan (9.477,06 dolar) oldu. Seansın başlarında 68.550 yuana ulaşarak 21 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ANZ analistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Yenilenen bakır madeni arzı endişeleri bu hareketi destekledi" dedi.

Peru'daki Las Bambas bakır madenindeki işçiler önümüzdeki haftadan itibaren "süresiz" greve başlayacak ve First Quantum Minerals, protestocular tarafından engellenen kömür tedariki nedeniyle 23 Kasım'dan itibaren Cobre Panama madeninde bakım yapacak.

Dolar endeksi ABD faiz oranlarının gelecek yıl düşeceği beklentisiyle 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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ANZ tarafından yapılan açıklamada "Zayıf doların desteğiyle ana metal kompleksinde daha büyük yukarı yönlü hareketler gördük. Genel olarak önümüzdeki haftalarda metaller için biraz daha yükselişe geçiyoruz" denildi.

LME alüminyum %0,2 artışla ton başına 2.249,50 dolar, nikel %0,2 artışla 16.985 dolar, çinko %0,3 artışla 2.572 dolar, kurşun %0,35 düşüşle 2.267 dolar ve kalay %0,25 artışla 24.940 dolar oldu.

SHFE'de alüminyum %0,2 artışla ton başına 18.970 yuan, çinko %0,1 düşüşle 21.365 yuan olurken, kurşun %1,6 düşüşle 16.825 yuan ve kalay %0,9 düşüşle 208.340 yuan oldu.