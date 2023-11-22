Bakır 2 ayın zirvesinden döndü

LME'de üç ay vadeli bakır dün 15 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra saat 05.12'de %0,323 düşüşle metrik ton başına 8.421 dolara geriledi.

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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören aralık vadeli bakır kontratı %0,3 düşüşle ton başına 68.070 yuan (9.439,61 dolar) oldu.

ABD Merkez Bankası Fed toplantı tutanaklarının faiz indirimi konusunda çok az ipucu vermesinin ardından dolar endeksi 2,5 ayın en düşük seviyelerinden güçlendi.



Minmetal Futures analistleri, düşük stoklar ve First Quantum Minerals'ın protestolar sırasında Panama madenindeki sorunları da dahil olmak üzere arz kesintileri nedeniyle bakır fiyatlarının muhtemelen yukarı yönlü bir yörüngede kalacağını söyledi.

LME alüminyum %0,46 düşüşle ton başına 2.248 dolar, kalay %1,14 düşüşle 24.705 dolar, çinko %1 düşüşle 2.520.50 dolar, kurşun %0,5 azalışla 2.260 dolar ve nikel %1,3 düşüşle 16.765 dolar oldu.

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SHFE alüminyum %0,7 kayıpla ton başına 18.830 yuan, çinko %1,5 düşüşle 21.045 yuan, kurşun %1,1 azalışla 16.730 yuan, nikel %2,5 düşüşle 130.840 yuan ve kalay %1,1 azalışla 206.260 yuan oldu.