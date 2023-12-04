Bakır 4 ayın zirvesinden döndü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 07.41'de %0,8 düşüşle 8.538 dolar/tona geriledi. Kontrat geçen hafta cuma günü 8.640 dolara ulaşarak 4 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

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Doların güçlenmesi fiyatları desteklerken, First Quantum Minerals'e ait olan Panama'daki Cobre madenindeki arz yönlü aksaklıklar, stokların düştüğünü kaydeden piyasada endişeleri tetikledi.

Analistler güneş enerjisi ve iklimlendirme sektörlerinden beklenenden iyi gelen siparişler sayesinde bakır boru ve çubuğa olan talebin güçlü olduğunu belirtti.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda ocak ayı bakır kontratı %0,7 artışla 68.830 yuan/tona (9.645,32 dolar) yükseldi.