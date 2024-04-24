Bakır, doların gevşemesiyle yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, saat 07.33'te %1 artışla 9.804,50 dolar/ton seviyesinde işlem gördü ve iki günlük düşüşün ardından yükseliş trendine devam etti.

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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Haziran vadeli bakır kontratı %0,6 artışla 79.360 yuan/tona (10.953,01 dolar) yükseldi.

Dolar dün euro ve sterlin karşısında şaşırtıcı derecede güçlü Avrupa aktivite verileri ve ABD'deki yavaşlayan ticari büyümenin etkisiyle değer kaybetti.

Analistler devam eden arz yönlü sorunların ve iyileşen ekonomik koşullarla birlikte güçlü talep görünümünün de piyasayı desteklediğini belirtti.

Dünyanın en büyük açık ocak bakır madenlerinden biri olan Cobre Panama, Aralık ayında kapanmak zorunda kaldı ve bu durum küresel bakır konsantresi arzının bu yıl açığa çıkmasına neden oldu.

LME'de nikel %0,7 artışla 19.130 dolar/tondan, kalay %2,2 artışla 32.630 dolar/tondan, alüminyum yatay seyrederek 2.580 dolar/tondan, çinko %1,3 artışla 2.828 dolar/tondan ve kurşun %0,5 artışla 2.195,50 dolar/tondan işlem gördü.