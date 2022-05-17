Bakır fiyatları 1 haftanın zirvesine yakın
Sanayi metallerinin fiyatları Çin'de sona eren karantinalara ilişkin iyimserliğin güçlü talep beklentilerini yükseltmesiyle artarken, dolarda hafif bir gerileme iyimser havaya katkıda bulundu. Bakır fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
17.05.2022 - 10:13 |
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır 9.341.50 dolar/ton ile 11 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine çıktıktan sonra saat 08.04'te %1,1 artışla 9.338 dolar/tondan işlem gördü.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haziran vadeli bakır %0,8 artarak 71.680 yuan/tona (10.573,36 dolar) yükseldi.
LME'de alüminyum %0.3 artarak 2.840 dolar/tondan, çinko %2.3 yükselerek 3.647 dolar/tondan, kurşun %1.3 artarak 2.121 dolar/tondan ve kalay %0.3 düşerek 33.750 dolar/tondan işlem gördü.