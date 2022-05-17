Bakır fiyatları 1 haftanın zirvesine yakın

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır 9.341.50 dolar/ton ile 11 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine çıktıktan sonra saat 08.04'te %1,1 artışla 9.338 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haziran vadeli bakır %0,8 artarak 71.680 yuan/tona (10.573,36 dolar) yükseldi.

LME'de alüminyum %0.3 artarak 2.840 dolar/tondan, çinko %2.3 yükselerek 3.647 dolar/tondan, kurşun %1.3 artarak 2.121 dolar/tondan ve kalay %0.3 düşerek 33.750 dolar/tondan işlem gördü.