Bakır fiyatları 10 bin doları aştı

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, saat 08.14'te %1,5 artışla 10.071,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Temmuz ayı bakır kontratı, %1,2 artışla 81.540 yuan/tona (11.254,81 dolar) çıktı.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri, bu hafta ABD iş gücü piyasasının gevşediğine işaret eden verilerin ardından yükseldi.

Bakır, geçen ay rekor düzeyde yüksek fiyatlara ulaşmasından sonra stokların arttığı Çin'de fiziki tüketimin azalmasının ardından düşüş yaşadı.

Shanghai Metals Market (SMM) tarafından yapılan bir ankete göre bakır kablo ve tel üreticilerinin işletme oranları aylık %5,5 düşüşle beklenenin altında %67,9'a geriledi.

Analistler vadeli işlem fiyatlarındaki son düşüşlerin bir miktar alımları teşvik ettiğini ve piyasanın bakır konsantresi kıtlığıyla desteklenmeye devam ettiğini belirtti.