Bakır fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır Asya işlemlerinde %1,5'e varan artışla 8.363 dolar/tona çıkarak 16 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve kazançlarını üçüncü güne taşıdı. Kontrat saat 06.30'da %0,7 artışla 8.297 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak vadeli bakır kontratı sabah işlemlerini %1,5 artışla 65.780 yuan/tondan (9.301,34 dolar) kapattı. Seansın erken saatlerinde fiyat 18 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye olan 66.050 yuan/tona çıktı.

Analistler bazı büyük kentlerde Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesine atıfta bulunarak Çinli yetkililerin "Covid ile yaşama" duruşuna geçtiğine dair emareler olduğunu belirtti.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu karşılandığı kaydedildi.

LME'de alüminyum %0,3, çinko %0,7, kalay %0,6 arttı ve kurşun %,02 düştü.

SHFE'de nikel %1,7 artışla 202.080 yuan/tona çıktı.