Bakır fiyatları 2 haftanın zirvesinden döndü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 05.02'de %0,2 gerileyerek 8.423 dolar/tona indi. Kontrat dün 8.520 dolar/ton ile 14 Aralık'tan beri en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı %0,4 artarak 66.220 yuan/tona (9.496 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum %0,1 geriledi, çinko %0,4, kalay %0,7 arttı.