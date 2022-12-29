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Bakır fiyatları 2 haftanın zirvesinden döndü

Londra'da bakır fiyatları dün son 2 haftanın en yüksek seviyesini test ettikten sonra bugün gerileme gösterdi. Çin'de artan Covid-19 vakaları ve küresel resesyon endişeleri düşüşte etkili oldu.

29.12.2022 - 09:32 |
Bakır fiyatları 2 haftanın zirvesinden döndü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 05.02'de %0,2 gerileyerek 8.423 dolar/tona indi. Kontrat dün 8.520 dolar/ton ile 14 Aralık'tan beri en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda işlem gören bakır kontratı %0,4 artarak 66.220 yuan/tona (9.496 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum %0,1 geriledi, çinko %0,4, kalay %0,7 arttı.

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