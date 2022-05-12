Bakır fiyatları 7 ayın dibinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır bugün saat 10.18'de %2,8 azalışla 9.081 dolar/ton ile 6 Ekim'den beri en düşük seviyeyi gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haziran vadeli bakır %0,8 düşüşle 71.880 yuan/tondan (10.466 dolar) kapandı.

Analistler Çin'deki karantinaların ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla temel metal talebini önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Ayrıca ABD'deki tüketici fiyatlarının nisan ayında beklenenden fazla yükselmesinin daha sıkı parasal koşullar ihtimalini artırdığı ifade edildi. Bunun yanında LME'de stokların 175.875 ton ile ekim ortasından beri en yüksek seviyeye çıkması fiyatlara baskı oluşturdu.

LME'de alüminyum %0,6, çinko %2,6, kurşun %1,1 düştü. Kalay %6,9 gerileyerek kasım sonundan beri en düşük seviyeye indi. Nikel ise %1 arttı.