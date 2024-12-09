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Bakır fiyatları düştü

Bakır fiyatları Çin'deki teşvik belirsizliği nedeniyle geriledi.

09.12.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Bakır fiyatları düştü

Londra bakır fiyatları, en büyük tüketici Çin'in bu ayki ekonomi konferansından gelecek teşvik sinyallerine ilişkin belirsizlik nedeniyle geriledi. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır kontratı, 0529 GMT itibarıyla %0,4 düşüşle metrik ton başına 9.0865 dolara geriledi.

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Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ocak ayı bakır kontratı %0,2 artışla 74.670 yuan (10.259,83 dolar) oldu.

Piyasanın odağı, üst düzey liderlerin ekonomik büyüme hedeflerini belirleyeceği Çin'in bu ayki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı toplantısında.

LME alüminyum %0,65 düşüşle ton başına 2.586,5 dolar, çinko %0,21 düşüşle 3.065 dolar, kurşun %0,4 gerileyerek 2.063 dolar, nikel %0,4 düşüşle 15.990 dolar, kalay da %0,26 kayıpla 29.075 dolar oldu.

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