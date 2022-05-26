Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBakır fiyatları resesyon endişesiyle geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Bakır fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Bakır fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) vadeli bakır fiyatı küresel ekonominin resesyona girebileceği, temel metaller için talebin azalacağı endişeleri ile bugün de geriledi.

26.05.2022 - 09:40 |
Bakır fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Peru'da Las Bambas bakır madeninde üretimi engelleyen protestoların sona erdirilmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması ve küresel bakır piyasasının mart ayında 25 bin ton arz açığı verdiğinin açıklanması da fiyatların gerilemesini engelleyemedi.

Son 3 gündür aşağı yönlü bir seyir izleyen bakır fiyatı 9334 dolar/ton seviyesine kadar geriledi. LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 kayıpla 9344,50 dolar/ton seviyesinde.

Bakırın fiyatı Şanghay'da da yüzde 0,2 düşüşle 71 bin 280 yuan/ton seviyesine indi.