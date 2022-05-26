Bakır fiyatları resesyon endişesiyle geriledi

Peru'da Las Bambas bakır madeninde üretimi engelleyen protestoların sona erdirilmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması ve küresel bakır piyasasının mart ayında 25 bin ton arz açığı verdiğinin açıklanması da fiyatların gerilemesini engelleyemedi.

Son 3 gündür aşağı yönlü bir seyir izleyen bakır fiyatı 9334 dolar/ton seviyesine kadar geriledi. LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,4 kayıpla 9344,50 dolar/ton seviyesinde.

Bakırın fiyatı Şanghay'da da yüzde 0,2 düşüşle 71 bin 280 yuan/ton seviyesine indi.