Bakırın fiyatı 5 haftanın dibinde

Londra'da bakır, güçlenen doların ve fiziki talepteki kısıtlamaların etkisiyle 5 haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesini gördü. Demir dışı metal fiyatlarının çoğunda da düşüş yaşandı.

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Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, saat 07.17'da %0,2 düşüşle 9.747 dolar/tona, alüminyum %1 düşüşle 2.552,50 dolar/tona, çinko %0,9 düşüşle 2.741 dolar/tona ve kurşun %0,4 düşüşle 2.190,50 dolar/tona geriledi.

LME'de kalay %0,1 düşüşle 31.410 dolar/tondan ve nikel yatay seyrederek 18.035 dolar/tondan işlem gördü.

ABD verilerinin ekonominin Mayıs ayında beklenenden çok daha fazla iş yarattığını göstermesinin ardından dolar endeksi bugün yükseldi.

İstihdam verileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne zaman ve ne kadar faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini bir kez daha değiştirmesine yol açtı.

Seansın başında bakır fiyatları %0,2 düşüşle 9.741 dolar/tona gerileyerek 2 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Spekülatif yatırımcıların bakırın rallisini gözden geçirmesiyle 20 Mayıs'ta 11.104,50 dolar/ton gibi rekor bir zirveye ulaşmasından bu yana üç aylık LME kontratı yaklaşık %12 kayıp yaşadı.

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Çin'deki resmi tatil nedeniyle işlem hacmi zayıftı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bugün kapalı.