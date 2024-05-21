Bakırın fiyatı rekordan döndü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, saat 07.26'da %0,8 düşüşle 10.799 dolar/tona geriledi.

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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Temmuz vadeli bakır kontratı, %0,4 düşüşle 86.410 yuan/tona (11.940,69 dolar) geriledi.

Bakır, yükselişin spekülatörlere ve fonlara metalin daha yüksek fiyatlarına dair bahis oynaması için ivme yaratmasıyla dün 11.104,50 dolar/ton gibi rekor bir yüksekliğe çıktı. LME kontratı bu yıl %26 arttı.

Ancak fiziki piyasada bakır talebi o kadar güçlü değil. Çinli tüketicilerin ve tüccarların bakır ithal etmek için ödedikleri olağan prim sıfıra döndü ve hatta Mayıs ortasından bu yana bu seviyenin altına düşerek en az 2012'den beri en düşük seviyeye indi

Öte yandan SHFE'de bakır stokları yılın başındaki 33.130 tondan cuma günü 290.376 tona yükseldi.

Analistler, bakırda arz sorunlarının gerçek olsa da fiyatların temel seviyelerin üzerinde ilerlediğine inandıklarını belirterek, "Çin'deki talebin zayıfladığına dair işaretler bile moralleri bozmada başarısız oldu" ifadelerini kullandı.